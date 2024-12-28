قال الدكتور عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن عدد الذين اشتروا كراسات حجز وحدات «سكن لكل المصريين 5»، والتي سينتهي حجزها في نهاية شهر ديسمبر الجاري، تجاوز 700 ألف مواطن، منهم أكثر من 450 ألف دفعوا مقدم جدية الحجز على طرح 87 ألف وحدة سكنية.

وأشار خلال تصريحات لقناة «Extra News»، إلى تنفيذ وزارة الإسكان مليون ونصف وحدة سكنية في مشروعات مختلفة، بالإضافة إلى توفير الأراضي المرفقة بالمدن لبجديدة؛ لاستفادة الأسر سواء بوحدة سكنية أو قطعة أرض.

وتحدث عن تفاصيل تسليم وحدات «سكن مصر» بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة، والتي تبدأ من الأحد 29 ديسمبر الجاري، والذي تم الإعلان عن طرحه منذ حوالي عامين في المنطقة الثانية بأرض المعارض.

وناشد الفائزين بالوحدات السكنية بالتوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع عباس العقاد بمدينة نصر لإنهاء إجراءات التعاقد في البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة على مدار 4 أيام بأصل خطاب البنك الذي يصدر بعد إنهاء التعاقد وصورة من شيكات الأقساط لتسجيل البيانات، قبل التوجه مع مندوب جهاز المدينة لاستلام وحدته.

ولفت إلى استفادة أكثر من 5 ملايين مواطن من مبادرات وزارة الإسكان بفائدة قليلة وعلى فترات زمنية طويلة، بدأت بفائدة 3% ووصلت في آخر طرح إلى 8% تسدد على 20 سنة، كما نفذت الوزارة أكثر من 1400 مشروع في آخر سنة يخدم مراكز وقرى محافظات مصر.