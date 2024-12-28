أرسنال يحقق فوزا ثمينا أمام إيبسويتش تاون

تغلب نادي أرسنال على ضيفه إيبسويتش تاون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على الإمارات، جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب أرسنال على معظم مجرياتها، مع أسلوب لعب دفاعي من إيبسويتش تاون.

وتمكن نادي أرسنال من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 23، عن طريق اللاعب كاي هافيرتز، بعد كرة عرضية، قابلها بتسديدة قوية في شباك الحارس موريتش.

ونجح جابريال خيسوس في هز شباك إيبسويتش تاون في الشوط الثاني، بعد مراوغة حارس المرمى، إلا أنه تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على المهاجم البرازيلي.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 36 التي يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد إيبسويتش تاون عند النقطة 12، التي يحتل بها المركز قبل الأخير.