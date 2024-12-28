ألمانيا: محطة الغاز المسال في فيلهلمسهافن تبدأ ضخ الغاز خلال الربع الأول من 2025

من المقرر أن تبدأ محطة الغاز الطبيعي المسال في مدينة فيلهلمسهافن الساحلية الألمانية في ضخ الغاز في الربع الأول من عام 2025، وذلك حسبما أعلنت شركة "دويتشه إنرجي تيرمينال" في دوسلدورف، المشغلة للمحطة.

وأكدت الشركة صحة تقرير أوردته صحيفة "نوردفست تسايتونج" يفيد بأنه تم تسويق جميع القدرات المتاحة في محطتي برونسبوتل وفيلهلمسهافن للربع الأول من العام الجديد، وذلك خلال مزاد عُقد في 23 ديسمبر الجاري.

وصرّح متحدث باسم الشركة المشغلة بأنه جاري الإعداد لجولة تسويق جديدة في نهاية يناير أو بداية فبراير من عام 2025. وكان تم الإعلان سابقا أن قدرات محطة فيلهلمسهافن لن يتم تسويقها بين 5 يناير ومطلع أبريل، وأنها ستظل غير مستخدمة لتوريد شحنات الغاز، إلا أن هذا الإعلان الأصلي تم تعديله في 24 ديسمبر، وفقًا لما أوضحه المتحدث.

وأضاف المتحدث أن توافر المحطتين واستغلال قدراتهما كان على مستوى جيد جدًا في عامي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن "مرونة إمدادات الغاز في ألمانيا وأوروبا تحسنت بشكل ملحوظ بفضل المحطتين". وأكد أن المحطتين "تسهمان بشكل كبير في تأمين الإمدادات وتهدئة الأسعار في سوق الغاز".

يشار إلى أن محطة الغاز الطبيعي المسال في فيلهلمسهافن (بولاية سكسونيا السفلى) كانت الأولى التي دخلت الخدمة في ألمانيا، وهي تغطي حاليًا جزءًا كبيرًا من واردات الغاز الطبيعي المسال. كما توجد محطات أخرى في برونسبوتل (بولاية شلزفيج-هولشتاين) وموكران (بولاية مكلنبورج-فوربومرن). وهناك خطط لتشغيل محطة ثانية في فيلهلمسهافن ومحطة أخرى في مدينة شتاده (تقع أيضا بولاية سكسونيا السفلى).

وتتوقع شركة "دويتشه إنرجي تيرمينال" تشغيل المحطتين العائمتين الإضافيتين في الربع الأول من عام 2025. وفي المقابل، يخشى منتقدون من إنشاء قدرات مفرطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، قد تكون غير ضرورية.