إصابة عدة أشخاص من بينهم رجال إطفاء إثر اصطدام قطار بمركبة إطفاء في فلوريدا

اصطدم قطار ركاب فائق السرعة اليوم السبت بشاحنة إطفاء، مما أدى إلى انقلابها، وأسفر الحادث عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة من رجال الإطفاء والعديد من ركاب القطار، وفقا للسلطات.

وقع الحادث في وسط مدينة ديلراي بيتش المزدحمة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام. وذكرت صحيفة "ذا صن-سنتينل" أن قطار "برايت لاين" السريع توقف على القضبان ، وتعرضت مقدمته لأضرار جسيمة على بعد مبنى واحد تقريبا من شاحنة الإطفاء، بينما تمزق سُلّم الشاحنة وتناثر على العشب على بعد عدة أمتار.

وأفاد السيرجانت مات ساراسيني من شرطة المرور في ديلراي بيتش بأن ثلاثة من رجال الإطفاء وعدد من ركاب قطار برايت لاين أُصيبوا في الحادث. وأضاف أن رجال الإطفاء كانوا في وعيهم عند نقلهم إلى مستشفى محلي، ولم تتوفر معلومات فورية عن حالاتهم الصحية. بينما أُصيب ركاب القطار بإصابات طفيفة وفقا للمسؤولين.

ولم يستطع ساراسيني تحديد سبب الحادث أو وجهة شاحنة الإطفاء في ذلك الوقت.

ولم يرد مسؤولو تسيير قطارات برايت لاين السريعة فورا على استفسار عبر البريد الإلكتروني بعد ظهر اليوم السبت.

من جانبه، قال متحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل إن الهيئة لا تزال تجمع المعلومات حول حادث قطار برايت لاين اليوم السبت، ولم تُقرر بعد ما إذا كانت ستُجري تحقيقا رسميا في الحادث.