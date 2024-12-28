 أردوغان: معدلات الفائدة في تركيا ستنخفض بالتأكيد في 2025 - بوابة الشروق
السبت 28 ديسمبر 2024 8:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أردوغان: معدلات الفائدة في تركيا ستنخفض بالتأكيد في 2025

أنقرة - د ب أ
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 8:15 م | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 8:15 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن معدلات الفائدة ستنخفض في عام 2025، مؤكدا مجددا اعتقاده غير التقليدي بأن خفض الفائدة سيساهم في تباطؤ زيادة الأسعار.

وأضاف خلال خطاب في محافظة بورصة اليوم السبت: "سوف نبدأ بالتأكيد في خفض معدلات الفائدة. سيكون عام 2025 هو العام المحوري لهذا." وتابع قائلا: "ستنخفض معدلات الفائدة لكي تنخفض أيضا معدلات التضخم. هذا أمر ضروري بالنسبة لنا"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى السياسة النقدية، سيتم استخدام أدوات أخرى للحد من التضخم.

جاء خطاب أردوغان بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2023 في اجتماعه في ديسمبر، حيث خفض البنك سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى 5ر47% من 50%، متجاوزا توقعات السوق مع التأكيد على أنه سيتخذ قرارات الفائدة المستقبلية بحذر بناء على توقعات التضخم ولن يستمر بالخفض بنفس الوتيرة.

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