أردوغان: معدلات الفائدة في تركيا ستنخفض بالتأكيد في 2025

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن معدلات الفائدة ستنخفض في عام 2025، مؤكدا مجددا اعتقاده غير التقليدي بأن خفض الفائدة سيساهم في تباطؤ زيادة الأسعار.

وأضاف خلال خطاب في محافظة بورصة اليوم السبت: "سوف نبدأ بالتأكيد في خفض معدلات الفائدة. سيكون عام 2025 هو العام المحوري لهذا." وتابع قائلا: "ستنخفض معدلات الفائدة لكي تنخفض أيضا معدلات التضخم. هذا أمر ضروري بالنسبة لنا"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى السياسة النقدية، سيتم استخدام أدوات أخرى للحد من التضخم.

جاء خطاب أردوغان بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2023 في اجتماعه في ديسمبر، حيث خفض البنك سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى 5ر47% من 50%، متجاوزا توقعات السوق مع التأكيد على أنه سيتخذ قرارات الفائدة المستقبلية بحذر بناء على توقعات التضخم ولن يستمر بالخفض بنفس الوتيرة.