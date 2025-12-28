مترو نيويورك يطوي صفحة بطاقة ركوب المترو ويتحول بالكامل إلى نظام الدفع اللاتلامسي

عندما حلت بطاقة ركوب المترو محل عملة مترو أنفاق نيويورك في 1994، أدخلت هذه البطاقة البلاستيكية الماستركارد القابلة للمسح لمسة من الحداثة الضرورية إلى أحد أقدم وأكبر أنظمة النقل في العالم.

والآن، بعد أكثر من ثلاثة عقود، تتجه بطاقة الأجرة الذهبية اللون وشريطها المغناطيسي المعروف بتعقيداته إلى التقاعد، مثل العملة السابقة.

وسيكون آخر يوم لشراء أو إعادة شحن بطاقة ركوب المترو هو 31 ديسمبر 2025، مع انتقال نظام النقل بالكامل إلى نظام (أو إم إن واي) للدفع اللاتلامسي، الذي يتيح للركاب تمرير بطاقة الائتمان أو الهاتف أو أي جهاز ذكي آخر لدفع الأجرة، تماما كما يفعلون عند القيام بالمشتريات اليومية الأخرى.

ويقول مسئولو النقل إن دفع الأجرة في أكثر من 90% من رحلات المترو والحافلات يتم الآن باستخدام نظام الدفع اللاتلامسي، الذي تم إدخاله في 2019.

ويُذكر أن مدنا كبرى حول العالم، منها لندن وسنغافورة، قد اعتمدت منذ فترة طويلة أنظمة دفع لاتلامسي مماثلة.