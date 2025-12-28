مناقشة مفهوم الموازنة العامة ضمن برنامج تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية

انطلقت أولى محاضرات الأسبوع الثاني للمجموعة الثالثة من برنامج "تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن خطط وزارة الثقافة.

وشهد اليوم محاضرة بعنوان "الموازنة العامة"، قدمت لعدد من مديري القصور والبيوت والمكتبات الثقافية العاملين بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي وفروعه، إلى جانب ثقافة الدقهلية، وعدد من مديري المواقع بقطاع الفنون التشكيلية، وذلك بحضور أميمة مصطفى رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين.

وبدأت الفعاليات بحديث لأحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا السابق، حول مفهوم الموازنة العامة موضحا أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن يتم تحصيلها من الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة، لتحقيق أهداف محددة.

وأضاف أنها تشمل: الأجور، النفقات الجارية والتحويلات الجارية، الاستثمارات العامة المدرجة في الموازنة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والإحلال والتجديد والمشروعات الأخرى العامة، والاعتمادات المخصصة لسداد التزامات كل من الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي.

كما تطرق إلى دور إدارة الشئون المالية والحسابات في المراجعة والمتابعة والتسويات، مسلطا الضوء على خطوات إعداد المقايسات المالية للأنشطة موضحا أنها بمثابة عملية تقدير للتكاليف والكميات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الثقافية، مشيرا إلى ضرورة مراجعتها للتأكد من دقتها وشمولها.

وتواصلت المحاضرة بحديث عن آليات منظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين إجرائيا ومستنديا، مع توضيح مفهوم الفاتورة الإلكترونية وأنواعها والهدف من قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 الذي جاء لدمج الإجراءات بين أنواع الضرائب المختلفة، عدا الجمركية.

واختتمت المحاضرة بتقديم مختصر لقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 باعتباره خطوة محورية نحو تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في مصر لتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة، من خلال وضع ضوابط واضحة وشاملة تحكم المشتريات الحكومية والعقود.

البرنامج التدريبي تنفذه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، ويشمل محاضرات نظرية وورشا تطبيقية بهدف تعزيز قدرات مديري المواقع الثقافية في الاتصال وإدارة المواقع، والتعامل مع التحديات، وتستمر فعالياته حتى 1 يناير المقبل.