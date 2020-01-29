ننشر أول فيديو تعريفي للميناء الجاف المزمع إقامته في 6 أكتوبر

نشرت صفحة مجلس الوزراء فيديو خاص تعريفي شارح لشكل أول ميناء جاف بمصر والمزمع إقامته بمدينة السادس من أكتوبر.



وفي هذا الصدد قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الموانئ الجافة المزمع إنشائها ستتضمن تواجد منشآت وأماكن لكافة الجهات الرقابية للواردات، مثل الحجر الصحي والزراعي، والرقابة على الصادرات والواردات، لأنه ميناء زي أي ميناء بحري، ولكنه في منطقة جافة وليست بحرية.



وأوضح وزير النقل، أن هناك طريق الواحات بالقرب من الميناء البري في 6 أكتوبر، بالإضافة لطريق سكة حديد موجود أصلاً في طريق الواحات، لكن سينشئ له مخصوص خط سكة حديد من "المناشي" و"6 أكتوبر".



ولفت إلى أن الميناء الجاف وخط السكة الحديد ينشئه القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة، في إطار تشجيع القطاع الخاص المصري أو المشترك.



وأشار إلى أن تعاون مع شركة ألمانية مع القطاع الخاص المصري في تنفيذ بعض تلك المشروعات.



وقال إن دور الدولة هو توفير الأرض، والمرافق، وسن القوانين والتشريعات التي تساعد المستثمر على العمل لتيسر له أموره في العمل لتشجيع العمل.



