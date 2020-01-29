واشنطن بوست: خطة السلام الامريكية في الشرق الأوسط ليست صفقة على الإطلاق

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط التى أعلنها الرئيس ترامب أنها ليست صفقة على الإطلاق.

وقال الكاتب الأمريكي إيشان ثارور- في مقال تحليلي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إنه كان من المعقول أن تبدو شخصية ترامب الفريدة في الفترة الأولى من رئاسته بأنها قادرة على حل عقدة تحقيق السلام المستعصية في الشرق الأوسط، إلا أن ترامب بدلا من أن يعمل على رأب الصدع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي الأزمة التي أربكت صناع القرارات السياسية في الولايات المتحدة لعقود من الزمان، أمضت إدارة ترامب السنوات الثلاث الماضية في تقديم تنازلات لإسرائيل مع ممارسة المزيد من الضغوط على الفلسطينيين.

وأضاف الكاتب الأمريكي أن "رؤية للسلام" التي أعلنت عنها الآن إدارة ترامب تعد بمثابة تتويج لما وصفه الرئيس الأمريكي بأنها "عملية طويلة وشاقة للغاية".