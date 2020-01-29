توقعات بزيادة مخزون النفط الأمريكي 550 ألف برميل

توقع مستخدمو وكالة بلومبرج للأنباء إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام الأمريكي بمقدار 550 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير الحالي.



في المقابل يتوقع المحللون الذين استطلعت مؤسسة "إس أند بي جلوبال بلاتس" رأيهم إعلان إدارة معلومات الطاقة زيادة المخزون بمقدار 4ر1 مليون برميل.



كما يتوقعون ارتفاع إمدادات البنزين بمقدار 7ر1 مليون برميل، وتراجع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 6ر1 مليون برميل.



يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان معهد البترول الأمريكي أمس تراجع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3ر4 مليون برميل، في حين أعلن ارتفاع مخزون البنزين بمقدار 3ر3 مليون برميل وتراجع مخزون الديزل بمقدار 141 ألف برميل.