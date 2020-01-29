أطباء وأساتذة قانون: الصين كانت تعلم بوجود الفيروس والحجر الصحي خطوة خاطئة

خضوع مدينة ووهان الصينية وغيرها من المدن المجاورة تحت الحجر الصحي وعزلهم تمامًا عن العالم لمنع تفشي فيروس كورونا، دفع الأطباء وأساتذة قانون الصحة للتحدث عن مدى خطورة الوضع وقانونية تطبيق حجر صحي بهذا الحجم ونسبة قدرته على منع انتشار العدوى.

يقول هوارد ماركيل أستاذ طب الأطفال والأمراض المعدية ومدير مركز تاريخ الطب بجامعة ميشيجان وهي جامعة بحثية أمريكية ومؤلف كتاب "الحجر الصحي"، إن فيروس كورونا التنفسي الجديد الذي تم اكتشافه نهاية العام الماضي يشبه معظم الجراثيم التي تنتقل بمعدل عالي، حيث أنه قفز من بكين الى شنغهاي إلى جنوب الصين وعبر الحدود إلى كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان وحتى سياتل وشيكاغو الأمريكية، وإصابة أكثر من 5974 شخصًا وقضى على حوالي 132 مواطنًا حتى الآن- حسبما ذكر موقع " Washingtonpost".

وأضاف أن الصين وجدت أن تطبيق الحجر الصحي خطوة جيدة لوقف انتشار الفيروس، وهذا جعل 35 مليون شخص يستيقظون الجمعة الماضية على قيود صارمة لحريتهم دون مراعاة لظروفهم الشخصية وحالتهم النفسية، لأن ذلك يعتبر أكبر حجر صحي تم تطبيقه في التاريخ المسجل.

وأكد أن الصين حاليًا في مأزق كبير إذا لم تحارب كورونا الجديد مثلما فعلت مع وباء السارس الذي أصاب شعبها عام 2003 ودول أخرى لأن الأمر سوف يخرج عن السيطرة وستتحمل بكين لوم دولي وعقوبات اقتصادية، ولكن خطوة تطبيق حجر صحي خاطئة لأنها تقيد صريح وواضح لحريات الملايين الذين يمكن أن يخضع كل منهم إلى كشف عاجل عن المرض وإذا ثبت أنه سليم يتم إبعاده نهائيًا عن موطن ظهور الفيروس لأن بقاء هذا العدد من المواطنين بجانب بعضهم البعض يساعد في انتشاره أكثر.

أما لورنس أو جوستين، أستاذ قانون الصحة العامة بجامعة جورج تاون، فيوضح أن الفيروس التاجي الجديد قد لا يكون شديد العدوى وقد لا يكون قاتلًا لأن من يصاب به لا يموت فورًا بل يستجيب جسمه للعلاج إلا إذا كان المصاب عجوزًا فأن نسبة الاستجابة ضئيلة بسبب ضعف جهاز المناعة وهذا أمر طبيعي في حالة تعرض كبار السن لأي مرض.

وقال إن الأعراض تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة وتستغرق فترة الحضانة 5 أيام، وحتى الآن لا يعرف أحد مدى كفاءة كورونا في الانتقال من شخص لآخر لأن الأجسام المضادة للفيروس لا تميل للبقاء في الجسم لفترة طويلة، وهذا يعرض الشخص الواحد للإصابة بكورونا عدة مرات على مدار فترات متباعدة لأن المناعة يمكن أن تكون واجهته بشكل تلقائي وأصبح خاملًا ثم يعود مرة ثانية دون أن يكون هناك وباء منتشر؛ ولهذا خطوة الحجر الصحي ليست مطلوبة حاليًا مقابل محاولة إيجاد وسيلة نهائية للقضاء على كورونا- وفقًا لموقع " Seattletimes".

وأكد أن الحجر الصحي في الوقت الحالي يعتبر جهد إضافي على وزارة الصحة الصينية ويقلل من ثقة الشعب في الدولة وينشر الذعر ويتحكم في الحريات مثل الاحتياجات الترفيهية للمواطنين والممارسات الدينية دون داعي.

وأوضح أن الصين كانت على علم بوجود الفيروس قبلها بأيام ولكن ظلت صامتة حتى تفاقم الوضع وانتشر ووصل إلى بلاد أخرى وفي نهاية الأمر حاولت تحجيم ما يحدث عبر حجر صحي يسئ إلى المواطنين دون تقديم حلول لمواجهة ما حدث.

وأشار إلى أن العديد من الصينيين سيطر عليهم القلق بسبب اخفاء الحكومة حقيقة وجود الفيروس من البداية وهذا جعلهم لا يثقون بأي معلومة تصل إليهم من الصحة الصينية.

وقال دونج يان جين، أستاذ علم الفيروسات الجزئية والأورام في كلية العلوم الطبية الحيوية بجامعة هونج كونج، إن السلطات الصينية فوتت اللحظة الحاسمة للقضاء على فيروس كورونا وكان ذلك قبل سفر العديد للاحتفال برأس السنة الجديدة لأنها كانت على علم بوجود مرض جديد يمكن أن يصل إلى وباء وفضلت عدم التعامل بشفافية في مواجهته ولهذا تطبيق حجر صحي يعد اساءة واضحة في حق الشعب وليس الحل الأمثل للتعامل مع كورونا بعد انتشاره.

وأضاف في مداخلة مع هيئة الإذاعة الصينية CCTV، أن أغلب الأطباء كانوا على علم بوجود الفيروس ولكن لم يتمكنوا من الإفصاح عن أي معلومة إلا بعد وجود موافقة من كبار المسؤولين منعًا لتطبيق عقوبات.

وأوضح أن من تم تطبيق الحجر الصحي عليهم لديهم الحق في الاعتراض على ذلك لأن فعل هذا يسمح للمرض بالانتشار أكثر فأكثر بسبب وجود أشخاص حاملين للفيروس يتعاملون مباشرةً مع أصحاء.