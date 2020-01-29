عندما غردت تيري تشو، الصينية المقيمة بكندا عبر تويتر عن مخاوفها حيال تسبب وباء كورونا بموجة عنصرية ضد الصينيين حول العالم، لم تتوقع حجم التفاعل العدائي الذي نالته تغريدتها وكمية العنصرية التي قوبلت بها، إذ تقول "تشو" إن ذلك ليس سوى جزء صغير من الطبيعة العنصرية في كندا.

وبحسب "الجارديان" أصيبت 3 حالات بالفيروس الجديد في كندا ولكن الصينيين كانوا عرضة للعنصرية بكل موجة وباء تظهر في الصين.

ويذكر أنه بعام 2003 إبان انتشار وباء السرس بالصين تعرض الصينيون لموجة عنصرية واسعة بكندا وسط تحذيرات حينها من الذهاب لمدينة تيرانو إذ تتواجد الجالية الصينية بكثافة ما تسبب حينها بخسارة المدينة مليار دولار جراء ابتعاد الكنديون عنها.

وتقول إمي جو مديرة مركز المساواة الصيني في كندا: "أتمني ألا يتكرر ما تعرض له المجتمع الصينى بكندا عام 2003 ولكن الدلائل تشير إلى أن الأمر ذاته يحدث الآن بينما تضيف وسائل التواصل الاجتماعي المزيد من الحطب لإشعال الهجمة".

ويوم الاثنين، قيمت مدونة مختصة بالمطاعم الكندية عبر إنستيجرام، مطعمًا صينيًا وكانت النتيجة سيلا من التعليقات العنصرية والهجوم على الصينيين.

وبمقاطعة يورك شمال مدينة تيرانو وقّع 9000 من أولياء الأمور الكنديين عريضة يتم بموجبها منع كل الطلاب الذين سافروا للصين خلال الأسبوعين الماضيين من الدخول للمدرسة.

وكتب أحد الموقعين على العريضة في تعليق منفصل: "فلتتوقفوا عن أكل الحيوانات البرية ومن ثم أذية من حولكم وعليكم إما أن تحبسوا أنفسكم بمنازلكم أو لتعودوا لبلدكم الصين".

واستنكر اتحاد مدارس يورك عريضة أولياء الأمور إذ كتب مدير الاتحاد ونيدا نيثان والمدير التعليمى لويس سوريسكو: "نتفهم مخاوف أهالي الطلاب الصينيين من وجود ميول عنصرية ضدهم كما نرفض كل المطالب المحرضة على عمل عزل للصينيين لما فيها من تمييز مرفوض".

وتقول تشو، ولية الأمر لطلاب صينيين، إن فيروس كرونا ليس هو الخطر الأكبر ليتم استهداف الصينيين بسببه، مضيفة إن مرض سارس على سبيل المثال منذ ظهوره منذ قرابة عقدين بالكاد قتل 34 شخصًا بكندا بينما قتلت حوادث السيارات بالسنة الماضية 40 شخصا بتيرانو وحدها.

ويذكر أن كندا ليست الوحيدة التي شهدت هجمات عنصرية على الصينيين بسبب الوباء فكذلك تم رصد انتشار العديد من النشرات الصحية المزيفة عبر الإنتر نت والتي تحذر من الذهاب لأماكن تواجد الآسيويين.