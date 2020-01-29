 محافظ الجيزة: تقدير التعويضات المادية للمضارين من تطوير شارع ترسا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الجيزة: تقدير التعويضات المادية للمضارين من تطوير شارع ترسا

أحمد راشد محافظ الجيزة
أحمد راشد محافظ الجيزة
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 8:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 8:49 م
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه بناء على موافقة مجلس الوزراء اليوم على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا، سيتم تشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين.

وصرح محافظ الجيزة بأنه من المقرر أن تكون التعويضات مادية حيث يجرى حالياً تقدير التعويضات ..مشيراً إلى أنه سيتم توفير عدد من الوحدات السكنية من وزارة الإسكان للراغبين من المضارين بعد قيامهم بسداد قيمتها وطبقاً لنظام السداد المعمول به.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تسليم هذه الوحدات للراغبين بعد السداد ودون دخولهم في نظام القرعة أو الدور.

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