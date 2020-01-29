توفيت الطاجيكية فاطمة مارزوقيولوفا عن عمر يناهز الـ127 عاما خلال الأسبوع الحالي.



وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي اطلعت على جواز سفر "فاطمة" فقد وُلدت شهر مارس عام 1893 بطاجيكستان التابعة لروسيا القيصرية آن ذاك.



وخلال عمرها الطويل عاصرت السيدة فاطمة 3 عهود مختلفة منذ روسيا القيصرية ومرورًا بالاتحاد السوفييتي وانتهاءً باستقلال طاجيكستان عام 1991.



ودُفنت السيدة فاطمة بمدينة داخانا شمالي طاجيكستان على الحدود الأوزبكية.



ولفاطمة 7 أبناء و200 حفيد وحفيد حفيد لتكون قبيلة من خلفها.



وبحسب وسائل الإعلام الطاجيكية فقد عملت السيدة فاطمة موظفة بمزرعة كولخاز التعاونية وبعد تقاعدها داومت على المشاركة في عمليات حصاد القطن لحبها الشديد للزراعة.



وفي عام ولادة السيدة فاطمة تولى جروفر كليفلاند منصب الرئيس الـ24 للولايات المتحدة الأمريكية ومنحت نيوزلندا الحق للسيدات لأول مرة بالتصويت في الانتخابات المحلية.



يذكر أن أكبر معمرة فى العالم سابقا هي الفرنسية جين لويس كالمنت التي توفيت في أغسطس عام 1997 عن عمر يناهز 122 عامًا إذ ولدت فبراير 1875.



وأطول النساء الأحياء عُمرًا حاليًا بحسب موسوعة جينس هى اليابانية كين تناكا بعمر يناهز الـ117 سنة وهي من احتفلت بعيد ميلادها على شاشات التلفاز منذ أسابيع.