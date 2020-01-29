 الإمارات: إصابة 4 أشخاص من عائلة صينية بفيروس كورونا الجديد - بوابة الشروق
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الإمارات: إصابة 4 أشخاص من عائلة صينية بفيروس كورونا الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 12:26 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 12:26 م

قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد، هم 4 أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالةٍ مستقرة، حيث تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميا عند التعامل مع الحالات المصابة.

وطمأنت الوزارة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء- الجمهور حول الوضع الصحي العام، مؤكدة أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة.

ونصحت المواطنين والمقيمين كافة بالتقيد بالإرشادات الصحية العامة، مشيرة إلى تنسيقها مع جميع الهيئات والجهات الصحية المعنية في الدولة، التي اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الجهات الصحية كافة تعمل على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام.


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