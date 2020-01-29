 رئيس البرلمان العربي: مضمون «خطة السلام» لا يتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي - بوابة الشروق
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رئيس البرلمان العربي: مضمون «خطة السلام» لا يتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي

الدكتور مشعل بن فهم السلمي
الدكتور مشعل بن فهم السلمي
نسمة يوسف
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 2:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 2:24 م

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين بناء على حدود ما قبل عام 1967.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم، إن مضمون خطة السلام التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية لا يتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، مُشدداً على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم والشامل كخيار استراتيجي يُلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وينهي الصراع ويُسهم في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

وجدد رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي للشعب الفلسطيني في الحفاظ على حقوقه العادلة؛ استناداً لقرارات الشرعية الدولية، ومساندته في تحقيق تطلعاته المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.


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