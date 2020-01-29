مدير منظمة الصحة العالمية: عمليات الإجلاء من الصين قد تعني تصدير فيروس كورونا

ذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن الدول التي تنقل مواطنيها خارج الصين بسبب تفشي سلاسة جديدة من فيروس كورونا، يجب أن تكون قادرة على مواجهة خطر عودة مصابين إلى بلادهم.

وقال تيدروس: "إن قرار إجلاء المواطنين يعود للبلد (المعني)، لكن منظمة الصحة العالمية تنصح بشيء واحد، وهو أن عليهم الاستعداد تحسبا لوجود حالات (من المصابين بالفيروس بين العائدين)".

وذكر تيدروس خلال مؤتمر صحفي في جنيف إنه دعا إلى إجراء محادثات جديدة حول ما إذا كان سيتم الإعلان عن حالة التأهب القصوى الصحية لدى المنظمة الأممية غدا الخميس، بسبب انتقال العدوى في أماكن متفرقة من إنسان إلى آخر خارج الصين، في ألمانيا وفيتنام واليابان.

وأشار تيدروس بعد عودته من رحلة إلى بكين خلال الأسبوع الجاري إلى أن الجهود الضخمة والشفافة التي بذلتها الصين للحد من انتشار الفيروس قد ساعدت في إبقاء عدد حالات الإصابة بالفيروس بين الأجانب عند 68 حالة حتى الآن. وقال "سأشيد بالصين مرارا وتكرارا".