مسئول أمريكي: الطريق الوحيد لخروج كوريا الشمالية من عزلتها الاقتصادية هو عودتها لطاولة المفاوضات

صرح مسؤول عسكري أمريكي بأن الطريق الوحيد لخروج كوريا الشمالية من عزلتها الاقتصادية هو عودتها إلى طاولة المفاوضات لنزع السلاح النووي.

وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون رود خلال جلسة عقدتها لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي إن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل.

وأضاف -حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أن دور الوزارة هو تقديم القوات العسكرية الموثوق بها، ونشرها حتى يضمن الموقف الأمريكي القوي دائما في المفاوضات.

وأوضح رود -تعليقا على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية- أن العقوبات تلعب دورا حاسما في أن تجعل كوريا الشمالية تدرك أن تطوير الأسلحة بشكل غير مشروع، لا يتماشى مع تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أنه يعتقد بأنه إذا لم تكن الضغوط على كوريا الشمالية موجودة، فلن تشارك بإخلاص في المفاوضات، ولن تكون هناك نتائج يُرجى تحقيقها.

ووافق على تقييم القيادة الشمالية للولايات المتحدة بأن قدرات كوريا الشمالية للصواريخ العابرة للقارات ستشكل خطرا على الولايات المتحدة بحلول عام 2025، إذا استمرت كوريا الشمالية في تطويرها بالسرعة الحالية.مؤكدا أنه في هذا الصدد يجب أن نراقب عن كثب البرنامج الصاروخي وبرامج الأسلحة ذات الصلة لكوريا الشمالية.