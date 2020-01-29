مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات والإشغالات بالطرق

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها في شن حملات إزالة الإشغالات والتعديات على مستوى مراكز المحافظة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات والعمل على توسعة الشوارع والأرصفة، من خلال رفع جميع المخالفات، بهدف إعادة الانضباط للشارع والقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التي تسبب التكدس المروري وإعاقة مرور السيارات والمواطنين.

من جانبه، قال المهندس محمد سيد، رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية شنت حملة بحي وسط المدينة، حيث حررت محضر إشغال طريق بشارع الجيش وتمكنت من إيقاف أعماله، والتحفظ على المعدات المستخدمة، مؤكدا على استمرار هذه الحملات للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات.

وفي السياق ذاته، أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حالة بناء في المهد بمنطقة أبو حرب على مساحة 60 م 2 بمدينة بني مزار.