وسائل الإعلام الأجنبية تختار مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها عام 2020

اختارت وسائل الإعلام الأجنبية المختصة بالشأن السياحي مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها عام 2020، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير (GEM)، واصفة إياه بالمشروع الضخم الذي ينتظره العالم.

وأشارت إحدى المقالات المنشورة في صحيفة "بي بي سي ترافل" تحت عنوان: "لماذا 2020 هو عام زيارة القاهرة" إلى أن افتتاح المتحف سيعمل على استقطاب أعداد أكبر من السائحين إلى القاهرة، من خلال عرض كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، وغيرها من القطع الأثرية الفريدة.

من جهتها، وضعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية القاهرة ضمن قائمة أعدها قسم السفر بالصحيفة، لأفضل 52 مقصدًا سياحيًا يمكن زيارته في عام 2020، مرجعة سبب اختيارها للقاهرة لاستعدادات مصر لافتتاح المتحف الكبير المصري، والذي وصفته بالبناء الضخم الذي يشيده المصريون كما فعل أجدادهم الفراعنة لبناء الحضارة المصرية القديمة.

بدورها، وضعت مجلة Haute Living الأمريكية، المتخصصة في شئون السفر والسياحة، مصر في قائمتها لأفضل الوجهات السياحية الترفيهية لهذا العام.