 ريال مدريد يقسو على سرقسطة برباعية ويصعد لدور الثمانية بكأس ملك إسبانيا - بوابة الشروق
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ريال مدريد يقسو على سرقسطة برباعية ويصعد لدور الثمانية بكأس ملك إسبانيا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 11:59 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 11:59 م

تقدم ريال مدريد خطوة أخرى في حملته نحو استعادة لقب كأس ملك إسبانيا ، الغائب عنه في المواسم الخمسة الأخيرة، بعدما صعد لدور الثمانية في المسابقة، عقب فوزه السهل 4 / صفر على مضيفه ريال سرقسطة اليوم الأربعاء في دور الـ32 للبطولة.

وافتتح الريال التسجيل مبكرا عبر مدافعه الفرنسي رافاييل فاران في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وأضاف النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 72، واختتم الهداف الفرنسي كريم بنزيمه مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 80.


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