أعلن كريستوفر بورجر، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء أن الجيش الألماني يعتزم إجلاء الرعايا الألمان وذويهم من إقليم هوبي الصيني الذي انتشر منه فيروس كورونا المتحور.



وأوضح بورجر أن القرار الخاص بإجلاء هؤلاء الأشخاص على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني، تم اتخاذه عن طريق لجنة لمتابعة الأزمة في وزارة الخارجية أول أمس الاثنين.



وأضاف بورجر أنه يجب الآن توضيح آخر الأسئلة في هذا الشأن حتى يمكن الحصول على تصريح نهائي من الجانب الصيني، ونوه إلى أن هناك أربعة من موظفي القنصلية الألمانية في الصين متواجدون ميدانيا للتحضير لرحلات الإجلاء، غير أنه من غير الواضح بعد موعد إقلاع وهبوط الطائرة.



ولم تظهر أي حالات اشتباه بالإصابة حتى الآن بين الألمان الـ90 وذويهم المقيمين في الإقليم الصيني المحيط بمدينة ووهان.



ومن المنتظر أن تهبط طائرة الجيش الألماني في مدينة فرانكفورت على أن يتم وضع الركاب القادمين من الصين في الحجر الصحي، وفقا لما صرحت به نائبة المتحدثة باسم وزارة الصحة.