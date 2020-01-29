إشادة إسرائيلية وانتقادات فلسطينية بخطة ترامب وحماس تصفها بـ«الصفقة المعادية»

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته التي طال انتظارها للشرق الأوسط، أمس الثلاثاء، حيث نالت موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما قوبلت على النقيض بمعارضة من جانب الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي دعا فيه ترامب لإقامة دولة فلسطينية، فإنها سوف تكون محدودة الأراضي وقد يتطلب ميلاد السلطة والسيادة والجدول الزمني سنوات لتحقيقه . وعلاوة على ذلك، أثارت الظروف المحيطة بها شكوكًا حول وصف البيت الأبيض للخطة بأنها واقعية.

وتم الكشف عن الخطة التي صيغت في 180 صفحة في الوقت الذي يواجه فيه ترامب محاكمة لعزله ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد. ويقترب نتنياهو أيضا من انتخابات ثالثة خلال عام واحد في شهر مارس المقبل، مما يضيف أبعادا ودلالات سياسية للحدث بالبيت الأبيض.

وأظهرت الخريطة التي نشرها البيت الأبيض سيطرة الفلسطينيين على بعض مناطق في الضفة الغربية، ولكنها محاطة بإسرائيل من جميع الجهات، مع طرق مرور للأردن.

وسوف تكون المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل، وأيضا على غور الأردن بالكامل.

وقال نتنياهو، متحدثا بعد ترامب في المؤتمر الصحفى بالبيت الأبيض ، إن إسرائيل سوف " تطبق قوانينها في غور الأردن" وعلى جميع المستوطنات اليهودية الأخرى في الضفة الغربية التي وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بها كجزء من إسرائيل، مما يشير إلى أنه يخطط للضم.

وأضاف " تلك المناطق سوف يكون معترف بها من الولايات المتحدة كأجزاء دائمة من الدولة اليهودية".

وقال نتنياهو إنه وافق على تجميد انشاء مستوطنات جديدة في المناطق التي سوف تكون جزء من الدولة الفلسطينية.

ويمكن أن تضعف الخطة المحتملة بشكل أكبر الدعم التاريخي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإسرائيل، مع اعراب الديمقراطيين المتزايد عن احباطهم من نتنياهو بسبب نهجه المتشدد، وتقاربه من الحزب الجمهوري خلال السنوات الأخيرة.

وذكر معهد واشنطن، وهو هيئة بحثية ، تميل بصورة عامة نحو وجهات النظر الإسرائيلية ولكنه كان متشككا فى اقتراح ترامب،أن الفلسطينيين في مأزق، ويواجهون احتمالات أن يعجل أى رفض صريح من جانبهم، بضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية.

وأشار إيلان جولدنبرج، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية يعمل في هيئة سى إن ايه إس البحثية وتعنى / المركز من أجل أمن أمريكي جديد / ، إلى الجوانب الأساسية للخطة بأنها " فكرة غير جيدة ولن تنجح مطلقا ".

ووصف المعهد العربي الأمريكي الخطة بأنها "عار" و " خزى ".

وحذر يوسف منير، من الحملة الفلسطينية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، من أن الصفقة ستؤدي إلى "الفصل العنصري".

وحذر معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن، من أن الخطة ستقضي على حل الدولتين.

ويعقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية اجتماعا غير عادي يوم السبت لمناقشة الخطة.

وتظاهر مئات الفلسطينيين في قطاع غزة قبل الكشف عن الخطة.

وانتقدت حماس، الجماعة الإسلامية المسلحة التي تسيطر على القطاع، اقتراح ترامب باعتباره "صفقة معادية".