أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، تفاصيل "خطة السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عن حل الدولتين، مؤكدا أن خطته للسلام مختلفة تماما عن الخطط السابقة ورؤيته توفر فرصة للطرفين ضمن حل الدولتين.

وشاع لسنوات كثيرة مضت استخدام السياسيين حول العالم لمصطلح «حل الدولتين»، عند الحديث عن القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل.

وتقوم فكرة حل الدولتين، على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، الأولى إسرائيل بمساحة 78% من مساحة فلسطين التاريخية، والثانية فلسطين بمساحة 22% على حدود عام 1967 أي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي نوفمبر من العام 1947، بعدما أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 181، المعروف بقرار تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين عربية ويهودية، وسيطرة دولية على القدس والمناطق المحيطة بها.

خصص القرار للدولة اليهودية حوالي 56.74%، من المساحة الكلية لفلسطين، وللدولة الفلسطينية حوالي 42.88%، لتتقلص إلى 22% بعد حرب عام 1948، حيث توسعت إسرائيل لتسيطر على 78% من أراضي فلسطين، بما في ذلك الجزء الأكبر من القدس، حيث سيطرت المنظمات اليهودية على غالبية الأراضي الفلسطينية وطردت سكانها وارتكبت مجازر بحقهم، فيما أدارت الأردن ومصر الضفة الغربية، وقطاع غزة، لتحتلهما إسرائيل مع القدس الشرقية، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية، بعد حرب يونيو 1967.

وفي نوفمبر 67 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، وهو ما يستند عليه المجتمع الدولي والفلسطينيون في حل الدولتين والذي طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في هذا العام، أي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهو ما رفضت إسرائيل تنفيذه، بالرغم من مرور ما يزيد عن 50 عاما، مواصلة احتلال الضفة الغربية ومحاصرة غزة.

في 15 نوفمبر، عام 1988، أعلن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وثيقة استقلال فلسطين، في خطاب أمام "المجلس الوطني الفلسطيني"، في الدورة الـ19 له المنعقدة في "الجزائر"، والتي تحدثت لأول مرة عن "دولتين لشعبين"، معترفاً بذلك بدولة إسرائيل وبسيادتها على 78% من فلسطين التاريخية.

وهو ما قوبل بموافقة وتأييد من دول عديدة حول العالم، حيث اعترفت أكثر من 80 دولة باستقلال فلسطين أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر عام 1988، إلا أنه وبالرغم من ذلك لم تحصل الأراضي الفلسطينية واقعيا على استقلالها، وليس لديها سيادة مكتملة.

وفي العام 1993، وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي نصت على إقامة دولة فلسطينية بنهاية العام 1999، وهو ما لم يتحقق إلى الآن؛ خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي تحت سيطرة "السلطة الوطنية الفلسطينية"، إلا أنها فشلت في إنجاز أي تسوية سياسية إلى الآن، لسعي الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة في سبيل إبقاء الوضع الانتقالي لأوسلو على ما هو عليه بصلاحيات محدودة للسلطة الفلسطينية.

ويرجع أصل فكرة حل الدولتين كوثيقة رسمية إلى العام 2002 بعد نحو عامين من اندلاع انتفاضة الأقصى، حيث أنشئت في مدريد اللجنة الرباعية الدولية باقتراح من رئيس الوزراء الأسباني، خوسيه ماريا أثنار، والتي تكونت من كل من (الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة)، كأطراف رئيسية، على إثر تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث طرحت في إبريل 2003 ما سمى بخريطة الطريق، استنادا إلى رؤية الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش التي أوضحها في كلمة ألقاها في 24 يونيو 2002، متضمنة 3 مراحل تنتهي عام 2005، بإقامة دولة فلسطينية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل، حيث سلمت الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي نسخة رسمية من الخريطة، تم تنفيذ المرحلة الأولى منها، ومن ثم توقفت بعد وضع إسرائيل لعراقيل في محاولة لاختصار الحل الشامل بأكمله في المرحلة الثانية، بما يعني دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.