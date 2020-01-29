انطلاق سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك بأسواق كفرالشيخ لضبط الأسعار

أطلقا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفرالشيخ والتي تجوب الأسواق والمناطق التجارية، بالتنسيق مع كافة أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

جاء ذلك، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد سمير فرج، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، وأحمد رمضان، وهبة جمال، مديرا مكتب رئيس الجهاز، وممثلي الشركات والجهات المعنية بحماية المستهلك، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال المحافظ إنه يوجد فرع لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفرالشيخ يعمل بكفاءة جيدة، ولكن بتواجد سيارات الضبطية القضائية المتنقلة التي تقوم بالتعامل مع المواطنين، والتأكد من وجود رد فعل للشكاوى، لافتا إلى أنه تم القيام بحملات ضبط الأسعار والمواد التموينية بكافة المراكز منذ صباح اليوم، وسرعة الرد علي الشكاوى، وذلك بالتنسيق مع رئيس جهاز حماية المستهلك.

من جانبه، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، التنسيق التام بين مباحث ومديرية التموين، لأن المستهدف تحسين الصورة لدى المواطنين، بتواجد أجهزة الدولة مع بعضها لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة كبيرة لتحقيق الهدف المنشود لدى المواطنين، في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحماية المستهلك، بالإضافة إلى انطلاق مبادرة اليوم المفتوح لتلقي وحل شكاوى المواطنين بالمحافظة بحديقة صنعاء اليوم.