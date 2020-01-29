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رئيس إقليم كتالونيا يعلن إجراء انتخابات جديدة وسط أزمة سياسية

برشلونة - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:39 م

استجاب رئيس إقليم كتالونيا كيم تورا لأزمة حكومية في الإقليم المضطرب بشمال شرق إسبانيا بالإعلان عن إجراء انتخابات جديدة.

وقال تورا اليوم الأربعاء في البرلمان في برشلونة إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات جديدة لبرلمان كتالونيا بعد تبني الموازنة الإقليمية.

ولم يذكر تورا، زعيم التحالف الانفصالي الليبرالي، ما إذا كان يدرس تحديد يوم معين للانتخابات.

واندلعت الأزمة الحكومية أول أمس الاثنين عندما سحبت اللجنة التنفيذية بالبرلمان وضع تورا كعضو في البرلمان.

وكانت السلطة القضائية الإسبانية قد فرضت في وقت سابق حظرا لمدة 18 شهرا بحق تورا بتهمة العصيان. وكان تورا قد رفض إزالة الرموز الانفصالية من المباني الحكومية قبل الانتخابات البرلمانية الوطنية التي أجريت في نيسان/أبريل 2019، على الرغم من إصدار السلطة الانتخابية أمرا له للقيام بذلك.

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