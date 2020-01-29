وزير الخارجية الألماني: خطة ترامب تطرح أسئلة

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اعتزامه دراسة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط، بشكل مكثف.

وذكرت الخارجية الألمانية مساء أمس الثلاثاء أن: "المقترح الأمريكي يطرح أسئلة سنناقشها مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها أسئلة عن إشراك طرفي الصراع في عملية تفاوض وعن علاقتها بالمعايير والمواقف القانونية المعترف بها".

وقال ماس حل الدولتين التفاوضي المقبول للطرفين هو وحده فقط الذي يمكنه أن يؤدي إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، وعلى هذا الأساس يمكن الترحيب بأي دفعة تعيد الحركة مرة أخرى إلى عملية السلام في الشرق الأوسط المتجمدة منذ فترة طويلة.

وأضاف الوزير:" سنتعامل بشكل مركز مع المقترح ونفترض أن كل الشركاء سيفعلون هذا الشيء أيضا".

كان ترامب طرح خطته الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقد وعد ترامب الفلسطينيين بدولة مستقلة مقابل تنازلات كبيرة.