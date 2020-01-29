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فى يوم عطلة هادئ اجتمع 40 من الشباب بين تلتين وسط الغاب بمدينة سيليانا التونسية ومهمتهم واضحة بأن يغرسوا شتلات ذلك الصنوبر الحلبى بالأرجاء لاستعادة غابات قضت عليها النيران مسبقا.

ويقول الطالب حمدى لفرانس 24 أنه قدم من سفاقس لمسافة 250 كيلو متر للمشاركة بعد ما علم عن المبادرة بواسطة فيس بوك مضيفا إنها فرصة جيدة للاستمتاع برياضة تسلق الغابات وعمل شيئ مفيد للطبيعة فى نفس الوقت.

وتلك المجموعة من الشباب قررت الإلتحاق بالمبادرة الحكومية لزراعة 12 مليون شجرة بنهاية العام الحالى وهذا الرقم وضع ليكون قد تمت زراعة شجرة مقابل كل مواطن تونسى.

وتقول بيا خلف الله إحدي عضوات المبادرة إنه السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف هو الإستعانة بالجميع حكومة ومجتمع وكل من لديه الوعى البيئى.

ويقول أمين فرحات الذى شارك من قبل بمبادرة إعادة تدوير القمامة إن الهدف هنا هو الحفاظ على جمال الطبيعة كمورد هام لتونس موضحا "نفعله لمستقبلنا".

ومبادرة سولى جرين بدأها نشطاء بيئيون بالعقد الثالث من أعمارهم نوفمبر الماضى وهدفها إشراك الشباب خلال عطلهم الأسبوعية والموسمية فى العمل الحكومى لإصلاح الغابات وخلال الأشهر الماضية ألمت المبادرة بجميع الغابات المتضررة لتضعها بنطاق عملها ولتنجح خلال تلك الأشهر بزرع مليون شجرة.

وتقوم لجنة التطوير الزراعي الحكومية بتوفير التدريب اللازم للشباب كما تمدهم بشتلات الصنوبر اللازمة ومضخات المياه لإنجاز العمل.

ويقول نزار خليف مسؤول لجنة التطوير الزراعى بالمدينة إن المتطوعين أكثر فعالية وإنتاجا من العمال مدفوعي الأجر إذ أن العمال يقومون بغرس 1000 شجيرة يوميا بينما يغرس المتطوعون 4000 أو 5000 واحدة يوميا ودون مقابل.

وكذلك أدي إسهام الشباب المتطوع لتحفيز أهالى سيليانا أنفسهم على المشاركة بالعمل.

ويذكر إنه فى عام 2017 تعرضت 40 هكتارا من غابات المدينة للحريق بواسطة شخص كان يريد أن تكون تلك فرصة لفتح باب العمل لحراس غابات وذلك نتيجة نسب البطالة فى تونس.

ويقول خيرى جيد صاحب الـ14 من سكان القري المجاورة إن افتقاده للغابات الفترة الماضية يعادل فقدان أحد أقربائه لذلك هو سعيد بمشاركة أولئك الشباب بإصلاح الغابات.

ويقول خليفة جيدى المرشد السياحى بالمنطقة إنه بالرغم من أن لتشجير الغابات فوائد بيئية إذ تسحب ثانى أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين إلا إن لها فوائد اقتصادية أيضا إذ يتم استخلاص حلوي الزجوجو المحلية منها والروزمارى أيضا.

وبحسب إدارة الغابات التونسية فقد ارتفعت نسبة الغطاء الغابات بتونس من 7.4% عام 2011 لتصل ل8.5% ما يعادل 1.3 مليون هكتارا والهدف إيصال النسبة ل10% عام 2024.

وإلي جانب نشاطات التشجير للغابات التالفة بتونس يقوم الشباب أيضا بزراعة النخيل والزيتون بمناطق الجنوب المعرضة للتصحر.

ويقول أحد الشباب الأثرياء نسيم زوايى "كنت قد مللت من العمل البيئى وتنظيف الشواطئ لعدة سنين ولكن ذات ليلة كنت أسير مع رفاقى ورأيت إحدي الغابات التي شاركت بإصلاحها من قبل وقد إكتملت وتزينت بجمالها وكان هذا حقا مشجعا وملهما".