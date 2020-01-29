 العراق يدعو إلى دعم إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف - بوابة الشروق
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العراق يدعو إلى دعم إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف

علم العراق
علم العراق
(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 5:53 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 5:53 م

دعا العراق اليوم الاربعاء العرب والمسلمين إلى دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقالت وزارة الخارجية العراقية ، في بيان صحفي اليوم، إن "العراق يقف مع إخوانه الفلسطينيّين في حُقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعيّة الدوليّة، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة إلى بُيُوتهم وأراضيهم".

وشدِّد على أنّ "القدس الشريف، والمسجد الأقصى ما يزالان تحت الاحتلال، وعلى العرب والمسلمين الوقوف إلى جانبهم في دعم حُقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف، واسترجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سورية ولبنان".

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