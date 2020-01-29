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ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر الصين الشرقي صباح اليوم الأربعاء، دون ورود أنباء عن وقوع أية خسائر حتى الآن.
وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني - في بيان اليوم - أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 10 كيلومترات، الساعة 7:39 من صباح اليوم.