 زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة بحر الصين الشرقي دون أنباء عن خسائر - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة بحر الصين الشرقي دون أنباء عن خسائر

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:18 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:18 ص

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر الصين الشرقي صباح اليوم الأربعاء، دون ورود أنباء عن وقوع أية خسائر حتى الآن.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني - في بيان اليوم - أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 10 كيلومترات، الساعة 7:39 من صباح اليوم.


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