إنتر يفوز على فيورنتينا ويلتقي نابولي في المربع الذهبي لكأس إيطاليا

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أكمل إنتر ميلان عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي في بطولة كأس إيطاليا بتغلبه على فيورنتينا 2 / 1 اليوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة.

ويلتقي إنتر في المربع الذهبي مع نابولي فيما يلتقي يوفنتوس مع ميلان في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي علما بأن فعاليات هذا الدور ستقام بنظام مواجهة من جولتي ذهاب وإياب.

وأنهى إنتر الشوط الأول لصالحه بهدف سجله أنطونيو كاندريفا في الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، سجل خوسيه مارتن كاسيريس هدف التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 60 قبل أن يحرز نيكولو باريلا هدف الفوز لإنتر في الدقيقة 67 .