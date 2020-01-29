عرضت فضائية «يورو نيوز» مقطع فيديو يرصد إلقاء شرطة الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على الاحتجاجات الفلسطينية المنددة بـ«صفقة القرن».



وتظاهر مئات الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في بيت لحم بالضفة الغربية تنديدًا بخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأحرق المتظاهرون العلم الأمريكي بينما ردت شرطة الاحتلال بقنابل الغاز.



وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



