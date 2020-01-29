السجن 35 عاما لأسترالي أدين بالاعتداء الجنسي على 47 طفلا

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تلقى أسترالي حكما بالسجن 35 عاما ، كان يلتقط لنفسه صورا فوتوغرافية وبالفيديو وهو يعتدي جنسيا على 47 صبيا في أربع دول.

والتقط بوريس كونسيفيتسكي 53 عاما أكثر من 35 ألف صورة و4800 مقطع فيديو لاعتدائته الجنسية في الفلبين وسنغافورة وإندونيسيا وأستراليا في الفترة من عام 2002 حتى عام 2017.

وأكد متحدث باسم محكمة فيكتوريا العليا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه حُكم عليه بالسجن لفترة 28 عاما على الاقل بغير الإفراج المشروط.

ووصف القاضي جون شامبيون نهم كونسيفيتسكي للجنس بأنه "غير قابل للتشبع" وهذا العمل المشين بأنه أسوأ ما شاهده.

ونقلت وكالة "استراليان اسوشيتيد برس" للأنباء عن شامبيون قوله للجاني "لقد اخترت أماكن، يمكن بسهولة ويسر أن تصل للأولاد الصغار".

واعترف كونسيفيتسكي بالذنب في 59 جريمة، من بينها الانخراط في مواقعة جنسية مع طفل وانتاج مواد إباحية للأطفال.

ومعظم الجرائم ضد الأولاد الصغار التي ارتكبها كونسيفيتسكي كانت في الفلبين ، والتقط صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو لكثير من الأفعال الجنسية.