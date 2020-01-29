الهند تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد

حذرت الهند، مواطنيها من السفر إلى الصين؛ بسبب تفشي فيروس (كورونا الجديد) بالبلاد.

وحثت وزارة الصحة الهندية - في بيان أورته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - المواطنين بتجنب السفر إلى الصين.. مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يتم اتخاذ خطوات من إجلاء الرعايا الهنود من مدينة (ووهان) الصينية.

وفي السياق ذاته، أعلنت حكومة غينيا الاستوائية فرض حجر صحي على أربعة مسافرين وصلوا إلى البلاد قادمين من العاصمة الصينية (بكين) وذلك تطبيقا لإجراء عزل منهجي، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة الغينية - في بيان، وفقا لراديو "أفريقيا 1" - أن الركاب الأربعة وصلوا إلى (مالابو) قادمين من (بكين) على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الثلاثاء.. موضحة أن مجلس الوزراء قرر إنشاء نظام فحص في المطارات لجميع الركاب القادمين من الصين والذين سيتم عزلهم لمدة 14 يوما في الحجر الصحي بما يتوافق مع فترة حضانة المرض.

وأكد الراديو أنه حتى الآن، لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا الجديد) في غينيا الاستوائية وبشكل عام في القارة الأفريقية.

يُذكر أن فيروس (كورونا الجديد) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).