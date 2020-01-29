 سول وواشنطن تبحثان الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية - بوابة الشروق
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سول وواشنطن تبحثان الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية


نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 12:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 12:27 م

بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو اليوم الأربعاء، مع وزير الجيش الأمريكي ريان مكارثي وقائد القيادة العسكرية لمنطقة المحيط الهادئ باول لاكاميرا الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية ، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين القوات البرية الكورية والأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - عن بيان أصدرته وزارة الدفاع - تأكيدها على أهمية الموقف الدفاعي المشترك بين القوات الكورية والأمريكية.

وشدد وزير الدفاع الكوري على أهمية تنسيق السياسات بناء على التحالف الكوري-الأمريكي، والموقف الدفاعي المشترك بين القوات الكورية والأمريكية لتحقيق نزع السلاح النووي وبناء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية... لافتا إلى أن القوات الأمريكية لعبت دورا كبيرا لتقديم الدعم العسكري إلى الجهود الدبلوماسية من الحكومتين الكورية والأمريكية.

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