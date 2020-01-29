 نيابة طما بسوهاج تأمر بحجز أم قامت بكي ابنتها بالنار.. وتستعجل تقرير الطب الشرعي - بوابة الشروق
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نيابة طما بسوهاج تأمر بحجز أم قامت بكي ابنتها بالنار.. وتستعجل تقرير الطب الشرعي

أرشيفية
أرشيفية
محمد عبد المجيد
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 5:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 5:57 م
أمرت نيابة مركز طما، بإشراف المستشار أحمد عبدالباقي التوني المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، بحجز ربة منزل على ذمة التحريات، بعد اتهامها بتعذيب نجلتها بالكي بالنار بمركز طما، واستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بالطفلة، وتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وكانت النيابة قد استمعت لأقوال الطفلة والأب صاحب البلاغ.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بتقدم أحد الأشخاص ببلاغ اتهم فيه زوجته بتعذيب نجلتهما بالكى بالنار.

وتبين من تحريات الرائد أحمد عبد الرءوف رئيس مباحث المركز أنه تقدم المدعو (ح . أ 34 عاما) سائق بمركز طما ببلاغ اتهم فيه زوجته ( ج . أ ) ربة منزل بتعذيب نجلته الطفلة (ب . ح 6 أعوام)، لأنها قامت بإخبار والدها بأن والدتها تقوم بالتحدث مع أحد الأشخاص بالهاتف، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

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