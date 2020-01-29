تشجير وتجميل شوارع في رأس سدر بالجهود الذاتية

تابع المحاسب على حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، يرافقه المهندس عماد مدين، مدير إدارة التجميل بمجلس المدينة، اليوم الأربعاء، أعمال تشجير وتجميل شارع وحدة مرور رأس سدر.



وقال رئيس المدينة إن أعمال التجميل والتشجير بشارع وحدة المرور بدأت اليوم بالجهود الذاتية ومشاركة من بعض رجال الأعمال والمواطنين.



وقدم رئيس المدينة الشكر لجميع المساهمين من المواطنين، والمشاركين في أعمال التجميل التي ستكون لها أكبر الأثر في تغيير ورفع كفاءة المظهر الجمالي بالمدينة.



وأكد أن المدينة تشهد تطورا ملحوظا بمشروعات التجميل والذي ستطال جميع الشوارع و الميادين قريبًا.