 نيوزيلندا تعمل مع أستراليا لإجلاء مواطنيهم من مدينة ووهان الصينية - بوابة الشروق
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نيوزيلندا تعمل مع أستراليا لإجلاء مواطنيهم من مدينة ووهان الصينية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:13 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:13 ص

 

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الاسترالي "سكوت موريسون" ونظيرته النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن" ناقشا خطة مشتركة من أجل المساعدة في إجلاء مواطنيهم من مدينة "ووهان" الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت أرديرن - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن المسئولين يعملون على تنفيذ التفاصيل المحددة لخطة الإجلاء بما في ذلك البروتوكولات الطبية التي سيتم تطبيقها على النيوزيلنديين العائدين وترتيبات الوصول إلى الصين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".


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