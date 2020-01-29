﻿صحيفة ألمانية: خطة ترامب تدوس القانون الدولي والقرارات الأممية بالأقدام

علقت صحيفة "كولنيشه روندشاو" الألمانية على "خطة السلام" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبرفقته رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء في واشنطن، قائلة في عدد اليوم الأربعاء إن الإعلان عن هذه الخطة "كشف بالضبط ما كنا نتوقعه من الأطراف السياسية الأساسية في القضية وهو: تلك الحيلة السياسية القديمة التي تتمثل في أن شريكين قويين اتفقا على تحقيق مصالحهما، على حساب طرف ثالث ضعيف نسبيا، من خلال سياسة سلطوية غاشمة".

وقالت الصحيفة: "لقد ديس القانون، سواء القانون الدولي الملزم أو قرارات الأمم المتحدة، بالأقدام، وأصبح المعمول به هو قانون الأقوى".

تابعت الصحيفة: "لسنا بحاجة لأن نكون أنبياء، بل يكفي أن تكون لدينا بعض الخلفية التاريخية، لندرك أن هذه الطريقة لم تحقق السلام في أي مكان ".

وتوقعت الصحيفة أن يتصدى الفلسطينيون "لتجريدهم من حقوقهم المفروض عليهم مستخدمين ما لديهم من وسائل غير ملائمة".