مستقبل وطن ينظم معرضا للمستلزمات المدرسية بتخفيضات 40% بكفر الشيخ

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفرالشيخ معرضا للمستلزمات المدرسية بمدينة دسوق بتخفيضات تصل إلى 40% تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم وذلك فى إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم.



وقال محمد الصعيدى المشرف على المعرض و عضو هيئة مكتب المحافظة إن المعرض بدأ اليوم الأربعاء و يستمر حتى الخامس عشر من فبراير المقبل بتخفيضات تصل الى 40% وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لشعب عظيم".



وشهد المعرض في يومه الأول إقبالا كبيرا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بالتخفيضات الهائلة لمستلزمات المدارس.وياتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية لإقامة معارض للسلع المختلفة بأسعار مخفضة لمساندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم