رئيس وزراء العراق: التظاهرات التي تغلق المدارس والمصالح والطرق بالقوة غير مقبولة

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي على حماية التظاهرات السلمية حماية كاملة، مشيرا إلى أن التظاهرات التي تغلق المدارس والمصالح والطرق بالقوة غير مقبولة في أي مكان في العالم.

ودعا عبد المهدي - في تصريحات خلال جلسة مجلس الوزراء، نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأربعاء - الإعلام والدول الصديقة أن تتعامل مع ملف التظاهرات بمهنية، قائلا "لا بأس أن توضع الحكومة العراقية تحت الرقابة، وأن تكون هناك محاسبة شفافة لها من المتظاهرين".

وأضاف "هناك تعطيل للحياة العامة، ومن واجب الحكومة أن تحمي المتظاهر السلمي.. ولن نرضى بأي إجراء تعسفي ضد المتظاهرين السلميين"، مؤكدا أهمية إعطاء فرصة للحكومة للتفاوض بشأن قرار إخراج القوات الأجنبية، لافتا إلى ضرورة الإسراع بحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة.