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الخطوط الجوية البريطانية تعلق جميع الرحلات إلى الصين

الخطوط الجوية البريطانية
الخطوط الجوية البريطانية
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 12:56 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 12:56 م

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية اليوم الأربعاء تعليق جميع الرحلات الجوية إلى البر الرئيسي الصيني على الفور، وذلك بعدما أعلنت الصين ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين إلى 132 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الشركة علقت أيضا الحجوزات على موقعها للرحلات المباشرة من لندن إلى بكين وشنغهاي حتى مارس المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الشركة صباح اليوم إن الشركة تعمل على " تقييم الوضع" عقب أن طالبت الحكومة البريطانية بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين بسبب فيروس كورونا.

وكانت الصين قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المتحور الجديد إلى 132 حالة وفاة، فضلا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليما.


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