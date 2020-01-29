بنك التنمية الأفريقي يوافق على تمويل سد حدودى بين رواندا والكونغو الديمقراطية وبوروندي

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وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي اليوم على مقترح قدمته "منصة الاستثمار في أفريقيا" التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل تقديم منحة قدرها 8 ملايين يورو لتمويل الأعمال التحضيرية لبناء سد "روزيزي 4" المزمع إقامته في منطقة الحدود النهرية بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي.

وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذا السد، الذي سيقام على نهر "روزيزي"، بنحو 287 ميجاوات وسيخدم ملايين الأشخاص في الدول الثلاث سالفة الذكر كما سيساهم في النهوض بمستوى معيشتهم، بحسب ما ذكر البنك الأفريقي.

وأكد باتشي بالديه المدير العام لتنمية أنظمة الطاقة في البنك الأفريقي للتنمية أن "البنك لعب دورا كبيرا في بناء وجمع التمويل اللازم لسد (روزيزي 3). وسيعمل بما تكون لديه من خبرات على بناء وتطوير سد (روزيزي4)".

وأضاف أن "اللجوء إلى استخدام الطاقة المتجددة سيسمح بتقليص مستوى الفقر والبطالة وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتصحر ، علاوة على تعزيز الاستقرار الأمني في منطقة البحيرات العظمى".

جدير بالذكر أن نهر "روزيزي" أقيم عليه حاليا ثلاثة سدود هي: "روزيزي1" وتقدر طاقته بـ 29.8 ميجاوات و "روزيزي 2" بطاقة 43.8 ميجاوات و"روزيزي 3" بطاقة 147 ميجاوات والذي يجري تطويره بدعم من البنك الأفريقي للتنمية.