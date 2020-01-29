الرئيس الموريتاني يبحث مع وزير خارجية مالي تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الأربعاء، مع إدرامي أتيبيل وزير الشؤون الخارجية المالي (المبعوث الخاص للرئيس المالي الحاج إبراهيم بوبكر كيتا) سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال وزير خارجية مالي - في تصريحات له عقب اللقاء، "إن العلاقات ما بين موريتانيا ومالي متعددة الأشكال وتشمل جميع الأصعدة خاصة أن الأوضاع في شبه المنطقة تعنينا جميعا كأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس، وأنا مبعوث خاص من الرئيس المالي للإسهام في تقوية وتوطيد هذه العلاقات المهمة للغاية بالنسبة للبلدين ، حيث تجمعنا روابط متنوعة وحدود مشتركة طويلة جدا وعليه يكون من الطبيعي من حين لآخر في البلدين أن نلتقي ونتشاور".

وكان وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد زار باماكو يوم 18 يناير الجاري للمشاركة في اجتماعات لجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق الجزائر حول السلام والمصالحة في مالي، التي تتولى موريتانيا مسؤولية نائب رئيس هذه اللجنة.