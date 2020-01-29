نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى العثور على مخزن آثار بجوار مقبرة بتاح حتب الأول داخل المنطقة الأثرية بسقارة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وجود مخزن آثار لبعثة قديمة بجوار مقبرة فرعونية داخل المنطقة الأثرية بسقارة، ولم يتم درجه بكشوف مخازن الآثار بسقارة وغير معلوم لمفتشى آثار المنطقة.

وبتقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع منطقة آثار سقارة، وتبين تواجد المخزن المشار إليه بأحد الغرف الملحقة بمقبرة بتاح حتب الأول بسقارة عبارة عن قطع حجرية مُحكمة الغلق بالطين الطفلى خلفها باب خشبى عليه قفل مُجمع عليه بالرصاص (بخاتمين لاثنين من مفتشى آثار المنطقة بالستينات من القرن الماضى)، والعثور على (غرفتين بداخلهما 12 قطعة تابوت خشبى وبهم 12 مومياوات، غطاء تابوت خشبى، 3 قطع حجرية أحدها به رسومات وكتابات هيروغليفية).

تم تعيين الحراسة اللازمة بمعرفة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.