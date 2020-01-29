كامل الوزير: «عشان خاطر بلدكم محدش يرمي شنط المخلفات فوق الدائري»

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة رصدت 5.3 مليار جنيه لصيانة وتوسعة الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى، متوجهًا بالشكر للبنك المركزي المصري والبنك الأهلي وبنك مصر لتبرعهم بـ1.8 مليار جنيه مصري، على مدار ثلاث سنوات، لتطوير الدائري.



وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «الوزارة تسعى لجعل الدائري طريقًا عالميًا استواء سطحه متميز ذا إنارة جيدة ونظيف، وتوفير مطالع ومنازل قانونية»، معقبًا: «يا رب ما نبقى عبء على موازنة الدولة ونقدر نجيب موارد ونكمل الطريق الدائري».



وتوجه بالطلب لمواطني القاهرة الكبرى التي يمر بها الطريق الدائري: «عشان خاطر بلدكم، محدش يرمي شنط المخلفات فوق الدائري، جمع شنط المخلفات أسفل الطريق الدائري في الصناديق المعدة لذلك»، مشيرًا إلى أن المخلفات المنتشرة تتسبب في شكل غير حضاري.



وأردف: «الدائري يصل إلى منطقة الهرم والمتحف المصري الكبير الذي سيُفتتح هذا العام ومناطق سياحية أخرى، كما أن المصريين من حقهم التحرك على طريق نظيف»، ذاكرًا أن الوزارة تبذل مجهودًا كبيرًا ومتعاقدة مع شركتين وطنيتين مصريتين تنظف الطريق الدائري وترفع عنه مئات الأطنان من المخلفات يوميًا.