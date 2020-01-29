محافظ البحر الأحمر: تشغيل شبكات مياه الشرب بمنطقة «الإنتركونتيننتال» في الغردقة

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تشغيل شبكات مياه الشرب بالكامل في منطقة الإنتركونتيننتال بمدينة الغردقة؛ وذلك بعد انتهاء بناءها منذ 6 سنوات، دون تشغيلها ودخولها الخدمة، وهي تعد المنطقة الثانية التي جرى تشغيل شبكات مياه الشرب فيها بعد منطقة مجاويش بالغردقة.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل وبذل أقصى الجهد، بالتنسيق مع الجهات المختلفة؛ للوفاء بتعهداته لأهالي المحافظة والتي على رأسها الحصول على مياه شرب نظيفة والقضاء على مشاكل الصرف الصحي بشكل نهائي، مؤكدا أن ذلك أول نتاج ثمار اجتماعه الذي عقد بديوان عام المحافظة بداية الشهر الحالي، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، وسيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والمهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كان محافظ البحر الأحمر وجه خلال الاجتماع بالإسراع في حل المشكلات التي يشعر بها المواطن، وأهمها الحصول على مياه شرب صالحة.

وبدورها، أوضحت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر -خلال الاجتماع ذاته- نسب تنفيذ المشروعات التي قامت بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وما يعيق تلك المشروعات، وأنها تتابع على مدار الساعة كل ما يجري في هذه المشروعات لتذليل أي عقبات.

يذكر أن الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر كانت أعلنت نهاية أكتوبر الماضي بدء العمل بشبكات مياه منطقة مجاويش في مدينة الغردقة بعد توقف دام لمدة 6 سنوات عقب إنشائها، وذلك اعتبارا من 21 أكتوبر2019، وأنها تتابع جهود العمل بهذه الشبكات لسرعة إنهاءها وتذليل أي عقبات، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وناشدت محافظة البحر الأحمر، المواطنين، بسرعة التوجه إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإتمام إجراءات التعاقد.