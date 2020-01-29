على تلة خالية وسط مدينة سليانة التونسية، اجتمع نحو 40 شابًا من المتطوعين، في مهمة تنتهي بعد أسبوع لإحياء غابة محترقة بزراعة براعم أشجار الصنوبر الحلبي.

يقول حمدي وهو طالب من مدينة صفاقس، استأنف عمله مباشرة بعد السفر لمسافة 250 كيلومترًا إلى المنطقة المهمشة، من عشاق التخييم والتجول، كان قد تعرف على المبادرة على موقع "فيسبوك" وهو جزء من شبكة من محبي الطبيعة الذين تعاونوا مع السلطات التونسية من أجل مغامرة طموحة لزراعة 12 مليون شجرة في جميع أنحاء تونس بحلول نهاية هذا العام بما يعادل شجرة لكل مواطن: "إنها فرصة للمتعة وفعل شيء جيد معًا".

وتقول بايا خلف الله، أحد رؤساء مجموعة سولي آند جرين Soli&Green، التي أطلقت الحملة في نوفمبر الماضي، "لا يمكننا الوصول إلى هذا الهدف إلا معًا، نحن نعول على المجتمع وجميع المنظمات، وشراكتنا مع الحكومة، وتحديدا على من لديهم الوعي البيئي"، حسبما نقلت «فرانس برس».

ينتمي معظم المتطوعين إلى المدن الساحلية الكبرى في تونس مثل صفاقس وسوسة، ويقول أمين فرحات، وهو ناشط في جمعية خيرية لإعادة التدوير، إنهم يريدون حماية الجمال والموارد الطبيعية في تونس "نحن نفعل ذلك من أجل المستقبل".

تقوم Soli & Green، التي أسسها مجموعة من الناشطين الشباب في مجال البيئة، بتنظيم رحلات للزراعة خلال عطلات نهاية الأسبوع في فصل الشتاء، وتساعد المنظمات الأخرى التي ترغب في القيام بنفس الشيء، ومنذ نوفمبر الماضي، جعمت قائمة بجميع مبادرات إعادة التشجير والزراعة في تونس، وتقدر المنظمة أنه تم زراعة ما يقرب من مليون شجرة حتى منتصف يناير الجاري.

لجنة التنمية الزراعية (CRDA)، وهي هيئة عامة، تزود المتطوعين بالتدريب الأساسي، وشاحنات الري والآلاف من براعم الأشجار، ويقول نزار خليف، مدير فرع (CRDA) في سليانة: "عندما نستخدم العمال، نزرع حوالي 1000 شجرة في اليوم، ولكن مع المتطوعين يمكننا أن نزرع من 4000 إلى 5000 شجرة في اليوم، وهناك الكثير منهم، وهم فعالون، إضافة إلى النهج التشاركي في إشراك السكان المحليين".

وقد ألهم وصول المتطوعين إلي سكن المدينة حاملين حقائبهم على الظهر سكان سليانة. وفي عام 2017، قضت حرائق على نحو 100 فدان من الغابات، وقال أحد المشتبه بهم في إشعال الحريق أنه كان يأمل في أن يجبر الحريق السلطات على توظيف حراس الغابات، ومن ثم يتم تعيينه.

ويقول خيري جعيد، 14 عامًا، من قرية قريبة: "كان الأمر كما لو أننا فقدنا أحد أفراد الأسرة، كان لدي العديد من الذكريات مع الغابة، ومن الجيد رؤية هؤلاء الشباب يساعدوننا لنتمكن منطقتنا من استعادة مواردها."

ويقول خليفة جعايدي، 46 عاماً، وهو دليل محلي من مدينة كسرى القريبة مشيرًا إلى تلة صخرية: "قبل الحريق، كانت هناك غابة كثيفة هنا". إعادة التشجير (التحريج) عميلة مهمة للحد من التصحر ومكافحة الاحتباس الحراري، حيث تلتقط الأشجار ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد الغازات الدفيئة، وتحوله إلى أكسجين؛ لكنها أيضًا وسيلة لتحقيق الدخل محلي حيث يضيف جعايدي، "اعتاد الناس على جمع بذور الصنوبر الحلبي لصنع عصيدة الزقوقو (حلوى تقليدية)، وزيت إكليل الجبل (الروزماري)."

حرائق الغابات، سواء الطبيعية أو المتعمدة، تأكل مئات الأفدنة كل عام، لكن يبدو أن استراتيجيات إعادة التشجير تؤتي ثمارها، بفضل تضافر جهود الدولة مع السكان المحليين. وتغطي الغابات والأحراش الآن أكثر من 3 ملايين فدان، نحو 8.5% من البلاد، بزيادة تقدر بـ 7.4% في عام 2011، وفقًا للإدارة الغابات. الهدف هو الوصول إلى 10 في المئة بحلول عام 2024.

المهمة هائلة، سواء كانت عملية إعادة تشجير بعد الحرائق أو مكافحة التصحر في الجنوب التونسي من خلال زراعة أشجار النخيل وأشجار الزيتون.

ويقول نسيم زواوي، 26 عاما، رائد أعمال إنه قد يحبط أحيانا: "أقضي معظم وقتي في تنظيف الشواطئ وزراعة الأشجار، ولكننا عندما ذهبنا لرؤية قطعة أرض مجاورة حيث عملنا في مارس، أدركنا أننا قد زرعنا غابة بالكامل، وهذا أمر محفز".