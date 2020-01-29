تزايد التوتر بين كولومبيا وفنزويلا بسبب اعتقال برلمانية سابقة

قال محامي عضوة مجلس الشيوخ الكولومبي الهاربة عايدة ميرلانو اليوم الأربعاء إن البرلمانية السابقة والهاربة قد تسعى للحصول على اللجوء السياسي في فنزويلا، مما يضيف توترات جديدة إلى العلاقات بين البلدين.



وأصدرت كولومبيا مذكرة توقيف دولية لميرلانو، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا بسبب شراء الأصوات، لكنها هربت من السجن في أكتوبر واعتُقلت في مدينة ماراكايبو الفنزويلية يوم الاثنين.



وقال المدعي العام الفنزويلي "طارق وليام صعب" إنها ستُتهم باستخدام هوية مزورة ووثائق مزورة والانتماء إلى جمعية إجرامية.



ونقل راديو كاراكول عن محاميها بلاديمير كوادروس قوله إنه على الرغم من اعتقالها، إلا أنه يمكنها أن تطلب اللجوء السياسي، ويمكن أن تجادل ميرلانو بأنها عانت من الاضطهاد السياسي في كولومبيا، وفقًا لمحطة إذاعة هولندا العالمية.