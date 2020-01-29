محافظ بني سويف يبحث تنفيذ إجراءات نوعية للدفع بملف التقنين لواضعي اليد

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات عمل لجان المعاينة والبت والتسعير، وتنفيذ إجراءات نوعية لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي الذي توليه المحافظة اهتماما كبيرا، في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الشأن.



وخلال الاجتماع ناقش المحافظ تنفيذ خطوات عملية لتذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه عمل اللجان المختصة سواء المعاينة أو البت أو التسعير وتنفيذ إجراءات نوعية لمزيد من الجهد والإنجاز، وشدد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل في الانتهاء من ملف التقنين وتذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات، حفاظا على المال العام، وذلك من خلال سرعة إنهاء الإجراءات وفحص ومعاينة الأراضي التى تم بشأنها تقديم طلبات تقنين، فضلا عن تكثيف عمل لجان المعاينة بمختلف المراكز، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بدراسة كافة الطلبات والاحتفاظ بصور من ملفات الطلبات، وعمل محضر مشترك لكافة الملاحظات والسلبيات للعمل على تلافيها وتقديم حلول بشأنها.



وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والمعايير التي تسهم في تحقيق إنجاز أفضل في هذا الملف، موجهًا أعضاء لجنة المعاينة بضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة وكتابة تواريخ المعاينات، وأن يكون هناك تطابق بين المعاينة على أرض الواقع والوضع على الخرائط والإحداثيات، وذلك بهدف أن يكون رأي اللجنة نهائيا سواء بقبول أو رفض طلب التقنين، وتوفير الجهد والوقت.



وشدد المحافظ على تلافي بعض الملاحظات الخاصة بتفاوت السعر لبعض المساحات على الرغم من أنها في منطقة واحدة، وإذا وُجد تفاوتا أن يكون مسببا، مع التأكيد على دقة الفحص ومطابقة طلبات التقنين على أرض الواقع بالإحداثيات المعتمدة واللجان المختصة وتوضيح عملية التسعير، وتشكيل لجنة لمتابعة التسعير ومراعاة الحدود المتداخلة بين المراكز لضمان العدالة في عملية تقدير الأسعار.



حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، ومسؤولي الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.